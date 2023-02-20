За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

Жители Ставрополья за прошедшую неделю отдали мошенникам 40 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошедшую неделю с 13 по 19 февраля граждане отдали мошенникам 40 млн рублей. Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что жители региона продолжают попадаться на уловки злоумышленников, хотя правоохранители проводят профилактику мошенничества.

— Так, в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ставрополю с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний местный житель. Гражданин пояснил, что ему поступил звонок от якобы сотрудника финансового учреждения, который сообщил, что неизвестный пытается оформить на его имя кредит, – сообщает ведомство.

Собеседник убедил жертву взять «зеркальный кредит», а после перевести все деньги на «безопасные счета». Так, по словам злоумышленника, задолженность спишется. Потерпевший сделал, как ему сказали, и перевел 1,6 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Ведомство просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами и проверять любую поступающую из неизвестных источников информацию.