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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 10:57

За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за прошедшую неделю отдали мошенникам 40 млн рублей

Жители Ставрополья за прошедшую неделю отдали мошенникам 40 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошедшую неделю с 13 по 19 февраля граждане отдали мошенникам 40 млн рублей. Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что жители региона продолжают попадаться на уловки злоумышленников, хотя правоохранители проводят профилактику мошенничества.

— Так, в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ставрополю с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний местный житель. Гражданин пояснил, что ему поступил звонок от якобы сотрудника финансового учреждения, который сообщил, что неизвестный пытается оформить на его имя кредит, – сообщает ведомство.

Собеседник убедил жертву взять «зеркальный кредит», а после перевести все деньги на «безопасные счета». Так, по словам злоумышленника, задолженность спишется. Потерпевший сделал, как ему сказали, и перевел 1,6 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Ведомство просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами и проверять любую поступающую из неизвестных источников информацию.