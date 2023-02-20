Ежедневный выпуск «Комсомольской правды» от 22 февраля будет посвящен новейшей истории

Выпуск «Комсомольской правды» от 22 февраля посветят новейшей истории Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Новый выпуск «Комсомольской правды» от 22 февраля выйдет под названием «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ» о том, как изменились страна и мир с февраля 2022 года!

Основные темы предстоящего выпуска:

• Стенограмма послания президента России Федеральному собранию 21 февраля 2023 года

• Год назад Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Право республик Донбасса на независимость и историческое право России на эти регионы — не только Донбасс, но и Приазовье: Запорожскую и Херсонскую области. Как проходит интеграция новых регионов и что это даст для развития России.

• Нас вынудили: Какие предложения о всеобщей безопасности Россия делала Западу накануне начала специальной военной операции. И как коллективный Запад их проигнорировал

• Мы ответили: Что показали битвы за Мариуполь, Северодонецк с Лисичанском и Соледар с Бахмутом.

• До последнего украинца: Бывшие западные партнеры боятся прямого военного столкновения с Россией, но все время «подбадривают» украинцев умирать, поставляя оружие.

• Главные тайны санкционной войны.

• Все для победы: что делают для фронта волонтеры-изобретатели, какие маскировочные сети шьют в Марфиной обители, какие письма и посылки отправляют на передовую школьники страны.

Приобрести новый выпуск можно 22 февраля. Спрашивайте во всех точках продажи прессы вашего города!