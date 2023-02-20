За год на Ставрополье средние предлагаемые зарплаты выросли на 4,5 тысячи

Средние предлагаемые зарплаты на Ставрополье выросли на 4,5 тысячи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за год средние предлагаемые зарплаты увеличились на 4,5 тысячи рублей, этот показатель по России – 5,5 тысяч. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, которые увидели, что по итогам января 2023 года средние предложения по заработной плате составили 43 947 рублей.

— Сами же ставропольцы в среднем рассчитывают на большую сумму – 45 507 рублей (за год ожидаемая зарплата в крае выросла на 6 096 рублей). При этом средняя предлагаемая зарплата в Ставропольском крае на 24% ниже, чем по России в целом (58 179 рублей), – сообщает hh.ru.

В 2022 году снижение заработных плат произошло только в 5% компаний (в 2021 году было 4%), еще в 40% зарплаты выросли (в 2021 году таких было 55%), а в еще 50% изменений вовсе не произошло (в 2021 году – 37%).