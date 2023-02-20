«ЮгСтройИнвест» завершил реализацию масштабного инвестпроекта проекта «Строительство ЖК "Российский"»

«Российский» включает в себя 19 многоквартирных домов. Фото: gk-usi.ru

Эта выдача ключей особая. Сдачей литера 11/2 группа компаний «ЮгСтройИнвест» досрочно завершает последний этап реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство жилого комплекса "Российский"». Всего же «Российский» включает в себя 19 многоквартирных домов, а также все, что необходимо жителю современного города.

Людям важно, чтобы рядом с домом были детские садики и школа, чтобы было приятно гулять с детьми, заниматься спортом. Фото: gk-usi.ru

Здесь работают два детских сада с ясельными группами, открылась новая современная школа на 1550 учеников, благоустроены дворы и прогулочные аллеи.

Вместе с домами в «Российском» появилась социальная и транспортная инфраструктура, а также благоустройство. Фото: gk-usi.ru

Масштабный инвестпроект стал эффективным механизмом создания объектов, которые важны для города и края. Вместе с домами в «Российском» появилась социальная и транспортная инфраструктура, а также благоустройство. Все это создавалось благодаря концепции комплексной застройки группы компаний «ЮгСтройИнвест», установленной генеральным директором Юрием Ивановым с первых лет работы компании.

Ставропольцы отмечают уникальное расположение «Российского». Фото: gk-usi.ru

Ставропольцы отмечают и уникальное расположение «Российского». В шаге от него находятся любимые места отдыха горожан: Владимирская площадь с неповторимым светомузыкальным фонтаном, музейный комплекс «Россия - Моя история». А в прошлом году открылся уникальный сквер Героев России, который стал яркой точкой притяжения и продолжил развитие района.

«Российский» - комфортный и уютный. Фото: gk-usi.ru

«Российский» стал одним из важных проектов для развития юго-западного района. Он располагается в знаковом для горожан месте, рядом с самыми яркими точками притяжения, - говорит Алексей Иванов, заместитель генерального директора «ЮгСтройИнвест». - При строительстве жилого комплекса мы учитываем огромное количество факторов. И в первую очередь - потребности жителей. Людям важно, чтобы рядом с домом были детские садики и школа, чтобы было приятно гулять с детьми, заниматься спортом. «Российский» стал именно таким, комфортным и уютным. Хочу от всей души поздравить группу компаний «ЮгСтройИнвест» и генерального директора Юрия Ивановича Иванова с завершением проекта. А всем нашим новоселам желаю счастливой и комфортной жизни!

Лучшая оценка работы «ЮгСтройИнвест» - счастливые новоселы. Фото: gk-usi.ru

2023 год для группы компаний «ЮгСтройИнвест» знаменательный. Компания отметит 20 лет работы на строительном рынке России. Юбилейный год застройщик начинает с рекордными показателями. На сегодняшний день введено в эксплуатацию более 5 миллионов квадратных метров жилья, построено 6 школ, 15 детских садов. По объему ввода жилья «ЮгСтройИнвест» уверенно входит в пятерку ведущих застройщиков среди которых крупные московские и питерские фирмы. По итогам 2022 года компания в шестой раз удостоилась престижной федеральной награды «Надежный застройщик России». Но лучшая оценка работы «ЮгСтройИнвест» - счастливые новоселы.

Объект сдан в эксплуатацию.

Реклама, gk-usi.ru

LjN8KK6tx