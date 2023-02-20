Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 13:02

Занятия в школах Шпаковского округа Ставрополья отменили из-за сильного ветра

Дети останутся дома 20 и 21 февраля
Данил ЮРКОВ
В Шпаковском округе Ставрополья из-за непогоды отменили занятия в школах

В Шпаковском округе Ставрополья из-за непогоды отменили занятия в школах

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шпаковском округе Ставропольского края 20 и 21 февраля из-за ухудшившихся погодных условий отменили занятия в школах муниципалитета. После штормового предупреждения ввиду сильного ветра до 30 м/с администрация округа анонсировала отмену уроков в образовательных учреждениях.

— Уважаемые жители Шпаковского округа! В связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, снег с дождем) принято решение об отмене занятий в школе 20-21 февраля. Дети остаются дома! – написал глава округа Игорь Серов в социальных сетях.

Плохая погода на Ставрополье ожидается и во время февральских праздников. Больше всего от непогоды «пострадают» 21 и 22 февраля – время штормового предупреждения, – а уже в субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, днем температура поднимется до +10 градусов.