В Шпаковском округе Ставрополья из-за непогоды отменили занятия в школах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шпаковском округе Ставропольского края 20 и 21 февраля из-за ухудшившихся погодных условий отменили занятия в школах муниципалитета. После штормового предупреждения ввиду сильного ветра до 30 м/с администрация округа анонсировала отмену уроков в образовательных учреждениях.

— Уважаемые жители Шпаковского округа! В связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, снег с дождем) принято решение об отмене занятий в школе 20-21 февраля. Дети остаются дома! – написал глава округа Игорь Серов в социальных сетях.

Плохая погода на Ставрополье ожидается и во время февральских праздников. Больше всего от непогоды «пострадают» 21 и 22 февраля – время штормового предупреждения, – а уже в субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, днем температура поднимется до +10 градусов.