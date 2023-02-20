Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки

После того, как в Ессентуках нашли странные предметы, похожие на гранаты, на место выехали экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Предполагалось, что опасные находятся придется подрывать, чтобы не произошло самопроизвольного взрыва.

Место происшествия оцепили, службы начали осмотр предполагаемых гранат, на территории дежурили все оперативные службы. В итоге оказалось, что предметы не являются гранатами, об этом сообщила пресс-служба администрации города Ессентуки.

— Осмотр показал, что найденные в Ессентуках предметы не являются боевыми гранатами, угрозы не представляют, – пишет ведомство. А если предметы не представляют опасности, горожане не услышать громких взрывов.