На Ставрополье 35-летняя женщина убила знакомого броском ножа

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Степновском округе Ставропольского края 35-летняя местная жительница подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности к смерти потерпевшего. По данным следствия, 13 февраля 2023 года подозреваемая распивала алкоголь в одной из квартир села Степного вместе с компанией.

— В ходе застолья между подозреваемой и 34-летним мужчиной возник конфликт. Женщина взяла со стола кухонный нож и кинула его в живот потерпевшему. От полученного повреждения мужчина через непродолжительное время скончался в медицинском учреждении, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Подозреваемая задержана, ее поместили под стражу до вынесения приговора. На данный момент проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. После сбора доказательств уголовное дело направят в суд.