За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 128 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 128 пьяных водителей Фото: Иван ВИСЛОВ

На Ставрополье за последнюю неделю с 13 по 19 февраля поймали 128 пьяных водителей, при этом семеро из них сели за руль, уже будучи лишенными прав за нарушения правил дорожного движения, или вовсе не имеющими прав. Еще против 13 таких нарушителей возбудили уголовные дела за повторную пьяную езду.

— Так, накануне утром в Ставрополе сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой находился 57-летний местный житель с признаками опьянения, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителю предложили пройти тест на алкоголь. Он согласился. Прибор показал наличие более 0,32 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Нарушитель сознался, что накануне пил.

В отношении водителя составили административный протокол: ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.