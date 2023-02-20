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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 14:27

За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 128 пьяных водителей

Против 13 из них возбудили уголовные дела за повторную пьяную езду
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье за неделю поймали 128 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 128 пьяных водителей

Фото: Иван ВИСЛОВ

На Ставрополье за последнюю неделю с 13 по 19 февраля поймали 128 пьяных водителей, при этом семеро из них сели за руль, уже будучи лишенными прав за нарушения правил дорожного движения, или вовсе не имеющими прав. Еще против 13 таких нарушителей возбудили уголовные дела за повторную пьяную езду.

— Так, накануне утром в Ставрополе сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой находился 57-летний местный житель с признаками опьянения, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителю предложили пройти тест на алкоголь. Он согласился. Прибор показал наличие более 0,32 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Нарушитель сознался, что накануне пил.

В отношении водителя составили административный протокол: ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.