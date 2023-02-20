Жителя Ессентуков осудили за повторную пьяную езду

Жителя Ессентуков осудили за повторное пьяное вождение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Ессентуки на Ставрополье прошел суд над местным жителем. Мужчина предстал перед судом за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что подсудимый, уже будучи наказанным за вождение в пьяном виде и лишенным прав, вновь решил сесть за руль пьяным. Его остановили сотрудники ДПС за нарушения правил дорожного движения. Автоинспекторы заметили, что мужчина был не трезвый, поэтому предложили ему пройти тест на алкоголь. Он отказался.

— Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком, на 2 года, – сообщает прокуратура Ставропольского края.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.