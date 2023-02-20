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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 15:54

Аварию на теплотрассе в Минеральных Водах планируют устранить до утра 21 февраля

Без горячей воды и тепла остаются жители шести домов
Инна МОРОЗОВА
Авария произошла в понедельник, 20 февраля, у дома №35 по улице 50 лет Октября.

Авария произошла в понедельник, 20 февраля, у дома №35 по улице 50 лет Октября.

Фото: СОЦСЕТИ

В Минводах работники коммунальных служб восстанавливают теплотрассу после аварии.

Работы планируется завершить до восьми часов утра по московскому времени. Об этом сообщает администрация Минераловодского округа в своем телеграм-канале.

Напомним, авария произошла в понедельник, 20 февраля, у дома №35 по улице 50 лет Октября. Труба с горячей водой оборвалась и упала на землю.

Без горячей воды и тепла остаются жители домов №86, №90, №92, №96 по проспекту 22-го Партсъезда и жители домов №33 и №35 по улице 50 лет Октября.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт дорог на Ставрополье завершат до 1 мая.