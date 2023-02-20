Четверо мужчин избили битами судью и сотрудника казначейства в Черкесске

В Черкесске объявлен план «Перехват». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Черкесске четверо парней напали на судью Арбиртажного суда КЧР Казбека Салпагарова и заместителя руководителя казначейства Мурата Эльканова. Видео нападения было опубликовано в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Советской, когда судья и сотрудник казначейства возвращались из кафе.

Один из злоумышленников поравнялся с мужчинами и начал их избивать. Тут же появились еще трое, вооруженные арматурой.

Больше всех пострадал Мурат Эльканов – его продолжили избивать после того, как он потерял сознание. Сейчас он находится в реанимации.

Казбек Салпагаров отделался ушибами и травмой головы.

Нападавшие скрылись на машине, забрав с собой сумку замруководителя казначейства.

Как сообщил источник «КП-Ставрополь», личности злоумышленников установлены. Это уроженцы КЧР Мурадин Айбазов, Тимурлан Каракотов, Мурат Богатырев и Арсен Шагаров.

В Черкесске объявлен план «Перехват».

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и разбое, сообщает СУ СК РФ по КЧР.