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НовостиОбщество20 февраля 2023 18:45

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на судью и сотрудника казначейства в Черкесске

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести
Инна МОРОЗОВА
В Черкесске объявлен план «Перехват».

В Черкесске объявлен план «Перехват».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики поставила на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разбойном нападении на судью Арбиртажного суда КЧР Казбека Салпагарова и заместителя руководителя казначейства Мурата Эльканова.

Напомним, инцидент произошел днем 20 февраля. Четверо мужчин, вооруженных бейсбольными битами, напали на Салгапарова и Эльканова, когда они выходили из кафе. Также пострадали еще двое местных жителей.

Злоумышленники избили должностных лиц и похитили их имущество. После этого нападавшие скрылись.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Мурат Эльканов сейчас находится в реанимации. Казбек Салпагаров отделался ушибами и травмой головы.

В Черкесске объявлен план «Перехват».