Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на судью и сотрудника казначейства в Черкесске

В Черкесске объявлен план «Перехват».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики поставила на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разбойном нападении на судью Арбиртажного суда КЧР Казбека Салпагарова и заместителя руководителя казначейства Мурата Эльканова.
Напомним, инцидент произошел днем 20 февраля. Четверо мужчин, вооруженных бейсбольными битами, напали на Салгапарова и Эльканова, когда они выходили из кафе. Также пострадали еще двое местных жителей.
Злоумышленники избили должностных лиц и похитили их имущество. После этого нападавшие скрылись.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Мурат Эльканов сейчас находится в реанимации. Казбек Салпагаров отделался ушибами и травмой головы.
В Черкесске объявлен план «Перехват».