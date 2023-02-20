Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на судью и сотрудника казначейства в Черкесске

В Черкесске объявлен план «Перехват». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики поставила на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разбойном нападении на судью Арбиртажного суда КЧР Казбека Салпагарова и заместителя руководителя казначейства Мурата Эльканова.

Напомним, инцидент произошел днем 20 февраля. Четверо мужчин, вооруженных бейсбольными битами, напали на Салгапарова и Эльканова, когда они выходили из кафе. Также пострадали еще двое местных жителей.

Злоумышленники избили должностных лиц и похитили их имущество. После этого нападавшие скрылись.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Мурат Эльканов сейчас находится в реанимации. Казбек Салпагаров отделался ушибами и травмой головы.

В Черкесске объявлен план «Перехват».