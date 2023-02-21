Автоинспекторы предупреждают о сильном ветре на трассах Ставрополья

На трассах Ставрополья 21 февраля сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье действует штормовое предупреждение из-за ветра до 30 м/с, на трассах региона после перепада температур – ночью была минусовая температура, а днем теплеет – может образоваться гололед.

Автоинспекторы предупреждают о сложной ситуации на дороге и просят водителей грузовиков с высокой парусностью отложить поездки до улучшения погодных условий. Напомним, что экстренное предупреждение действует 21 и в течение суток 22 февраля.

— В условиях резких боковых порывов на трассе следует крепко держаться за руль обеими руками, снижать скорость, держать максимальную дистанцию, избегать резких маневров, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также водителей просят быть «предсказуемыми», то есть стоит предупреждать других участников дорожного движения о маневрах, чтобы избежать аварий.