Билайн расширил сеть и ускорил мобильный интернет в Ставропольском крае

Билайн подвел итоги развития телекоммуникационной инфраструктуры в Ставропольском крае в 2022 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Билайн подвел итоги развития телекоммуникационной инфраструктуры в Ставропольском крае в 2022 году. Оператор расширил покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, провел модернизацию оборудования и запустил технологию VoWiFi* («голос через Wi-Fi»). Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры Ставропольского края в 2021 и 2022 годах составил около 1,8 млрд рублей.

В 2022 году билайн значительно увеличил емкость сети 4G, построил дополнительные базовые станции, и, как следствие, улучшил качество связи в городах Изобильный, Благодарный, Светлоград, Ессентуки. Новые базовые станции появились в крупных курортных городах: Пятигорске и Кисловодске, а также в Невинномысске. В популярном для отдыха поселке Иноземцево связь улучшена в районе гипермаркета «Лента», в городе Минеральные Воды – около железнодорожного вокзала.

Билайн впервые обеспечил высокоскоростным интернетом 4G жителей пяти небольших населенных пунктов: села Воронежское (Кочубеевский район) и Приозерское (Нефтекумский район), хутор Бондаревский (Ипатовский район), поселки Кирпичный (Предгорный район) и Левобережный (Георгиевский район).

В минувшем году технические специалисты билайн провели рефарминг, была увеличена полоса для пропуска интернет-трафика. В результате скорость мобильного интернета за год выросла почти на 20%, а объем интернет-трафика в сети 4G увеличился почти на 30%.

«В течение пяти лет мы активно инвестируем в развитие сети и расширяем покрытие на территории края. В текущем году мы сделали акцент не только на увеличении покрытия, но и на более эффективном использовании доступного нам частотного спектра, чтобы скорость мобильного интернета для наших клиентов стала еще выше. Кроме того, мы улучшаем качество голосовой связи с помощью бесплатного подключения пользователей к технологии VoWiFi. В 2023 году мы продолжим развивать сеть, чтобы наши абоненты в Ставропольском крае получали качественную и надежную связь», - прокомментировал директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько.

VoWiFi – голосовая связь нового поколения, которая отличается звуком высокой четкости. Благодаря ей звонки могут проходить через сеть Wi-Fi там, где конструктивные особенности здания препятствуют прохождению сигнала сотовой сети. Подключить ее можно в настройках телефона.

*VoWiFi: Действует при наличии технологии в оборудовании, а также при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее на beeline.ru/vowifi

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