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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 7:23

Лагерь в Ставрополе выплатит 300 тысяч за травму ребенку-инвалиду

Девочка упала во время игры и получила перелом бедренной кости
Данил ЮРКОВ
Детский лагерь в Ставрополе обязали выплатить 300 рублей за ущерб ребенку-инвалиду

Детский лагерь в Ставрополе обязали выплатить 300 рублей за ущерб ребенку-инвалиду

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ставрополе через суд решали, должен ли лагерь для детей с ограниченными возможностями возместить причиненный семье ребенка-инвалида моральный ущерб. В июне 2022 года дочь заявительницы отправилась в «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья».

Девочка находилась под наблюдением воспитателей, однако во время подвижной игры упала. В результате потерпевшая получила перелом бедренной кости. Воспитатели несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей, поэтому в суд направили иск.

— В связи с этим прокуратурой Октябрьского района города Ставрополя в порядке статьи 45 ГПК РФ в суд подано исковое заявление к реабилитационному центру о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд удовлетворил требования прокурора, и ответчика обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. Решение суда пока что в законную силу не вступило.