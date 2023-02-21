Двум автоинспекторам из Ессентуков дали 7,5 лет «строгача» за взятку

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В городе Ессентуки на Ставрополье под суд попали два сотрудника ДПС, которых осудили за получение взятки в размере 60 тысяч рублей. В июне 2021 года автоинспекторы патрулировали территорию возле аэропорта «Минеральные Воды» и остановили грузовик, за рулем которого сидел пьяный водитель.

— За непривлечение водителя к административной ответственности и неналожение административных санкций на предприятие, злоумышленники получили от работодателя взятку в сумме 60 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

О преступлении узнали, и против сотрудников возбудили уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). О судьбе взяткодателя не сообщается. Расследование дела завершили, и материалы передали в суд.

— Решением Предгорного районного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Каждого из обвиняемых суд приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставрополью.

Тем не менее оказалось, что уже осужденных автоинспекторов до сих пор не уволили с работы. В пресс-службе ГУ МВД России по региону рассказали, что приговор пока что не вступил в законную силу. Злоумышленников официально уволят после того, как их отправят в тюрьму.

— После вступления решения суда в законную силу сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, – сообщает ведомство.