На Ставрополье ввели режим повышенной готовности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье из-за сильного ветра до 30 м/с ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение губернатора региона подписано 20 февраля 2023 года, однако вышло оно сегодня, 21 февраля.

Правила поведения во время режима повышенной готовности в Ставропольском крае 2023

Согласно тексту распоряжения, органы власти должна информировать население о складывающейся обстановке, определить границы территорий, на которых могут произойти ЧС, а также привлечь силы к их предупреждению. Главы городов и муниципалитетов также должны организовывать информирование граждан.

Напомним, что всего по закону №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» существуют три режима:

- повседневной деятельности (отсутствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации отсутствует),

- повышенной готовности (существует угрозе возникновения ЧС),

- чрезвычайной ситуации (возникла и ликвидируется ЧС).

Кроме того, в регионе вводили уровень базовой готовности. Ранее в «КП-Ставрополь» рассказали, что это значит для граждан.

Полный текст указа №88 о введении режима повышенной готовности в Ставропольском крае от 20 февраля 2023

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.