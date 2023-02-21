Четыре улицы Пятигорска назовут в честь погибших участников СВО и полицейского

Фотография Виктора Гаврилова. Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

В городе Пятигорске на Ставрополье в голосовании на заседании в администрации было решено назвать четыре улицы в честь погибших при исполнении воинского и служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Пятигорска.

Именем заместителя командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции ОВД по городу-курорту Артура Чочуева, который 31 марта 2007 года погиб при задержании преступника, назовут одну из улиц.

Виктор Гаврилов родился в Пятигорске в 1987 году. Он пошел на срочную службу, а в 2013 году подписал контракт. После он отправился на специальную военную операцию, 14 марта 2022 года он погиб.

Федор Бабаев родился в 1984 году в Пятигорске и неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Его наградили тремя медалями. В 2022 году его назначили командиром отряда спецназа на СВО, 14 октября 2022 года он погиб, спасая жизни товарищей.

Гвардии рядовой Владислав Алехин, разведчик, погиб 7 августа 2022 года во время выполнения боевой задачи на территории Украины. Награжден Орденом Мужества посмертно.