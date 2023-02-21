Жителя Ставрополья посадят на 10 лет за убийство знакомого катаной

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В городе Ессентуки на Ставрополье прошел суд над ранее судимым 36-летним местным жителем, которого обвиняли в убийстве знакомого катаной. В июле 2022 года возле реки Подкумок между мужчинами произошла ссора из-за оскорблений в адрес супруги осужденного.

— В ходе конфликта злоумышленник нанес множественные удары имеющейся при нем катаной по различным частям тела 47-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался при доставлении в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали и посадили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу.