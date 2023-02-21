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НовостиОбщество21 февраля 2023 13:00

Губернатор Ставрополья проведет заседание по реализации поставленных президентом задач

По результатам заседания определят рабочие планы
Источник:kp.ru
Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Завтра, 22 февраля, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведет заседание правительства края, на котором будут определены рабочие планы после послания президента РФ. После того, как Владимир Путин поставил перед федеральным собранием и главами регионов, началась работа по реализации.

— Завтрашний день начнем с заседания правительства края, где касающиеся регионов решения главы государства будут закреплены как конкретные рабочие планы для краевой управленческой команды, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

По словам главы Ставрополья, выполнять задачи, поставленные президентом, начали уже сейчас. Напомним, что губернатор поучаствовал в оглашении послания президента РФ, а в «Комсомольской правде» выделили самое важное из слов Владимира Путина.