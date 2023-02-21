Почти на 17 % возросло количество обращений в «Россети Северный Кавказ» посредством онлайн-сервисов

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Жители регионов Северо-Кавказского федерального округа в 2022 году около 314,5 тыс. раз обратились в «Россети Северный Кавказ» по вопросам электроснабжения. Из них 252,4 тыс. обращений в компанию поступило дистанционно: через онлайн-сервисы, контакт-центры, мессенджеры в социальных сетях. Количество запросов в режиме онлайн по сравнению с 2021 годом возросло почти на 17 %.

Большую часть вопросов – почти 210 тысяч – прислали из Дагестана. Подавляюще большинство обращений от потребителей региона было связано, прежде всего, с локальными нарушениями электроснабжения в период непогоды. Порядка 23 тыс. раз обратились в компанию потребители из Ставропольского края. Почти 30,5 тыс. сообщений получено из Чеченской Республики. Из Кабардино-Балкарии поступило 14,8 тыс. запросов. От абонентов из Северной Осетии зафиксировано около 19,6 тыс. обращений. На Ингушетию пришлось свыше 10,4 тыс. вопросов. От жителей Карачаево-Черкесии принято 6,4 тыс. обращений.

Вопросы касались технического обслуживания электросетевых объектов и технологического присоединения к сетям компании, качества обслуживания, временных локальных нарушений электроснабжения в период непогоды, передачи и коммерческого учета энергоресурса.

Качественная работа с обращениями граждан, повышение эффективности и результативности взаимодействия с потребителями, а также выработка и применение единых подходов к организации этого процесса – все эти вопросы в «Россети Северный Кавказ» на первом плане. Исходя из анализа поступившей информации, энергетики формируют список наиболее актуальных направлений, которые беспокоят жителей округа. Обратная связь отражает отношение потребителей к тем или иным нововведениям в отрасли, помогает своевременно выявлять болевые точки и оперативно реагировать на проблемные ситуации.

В компании созданы все условия для качественной дистанционной работы с потребителями - заочная форма взаимодействия ни в чем не уступает очному формату взаимодействия.

Напомним, в минувшем году для удобства потребителей запущено мобильное приложение «Свет онлайн», в котором также доступна форма обратной связи.