В Ставрополе за семь краж задержали 28-летнего ранее судимого мужчину

Жителя Ставрополя могут посадить за семь краж Фото: Антон ФОКИН

За серию из семи краж в Ставрополе против 28-летнего ранее судимого местного жителя возбудили семь уголовных дел – их соединили в одно производство. К полицейским обратились потерпевшие, которые рассказали об «исчезновениях» колпаков с колес и аккумуляторов с принадлежащих им отечественных авто.

— Оперативники изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде одного из многоэтажных домов. На записи видно, как неизвестный срывает колпаки с транспортного средства, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейские поймали 28-летнего злоумышленника и доставили в отделение полиции, где он сознался в содеянном. Похищенное мужчина продал третьим лицам, а деньги потратил на себя. Теперь ему грозит наказание по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).