Житель Ростова рассказал о спасении двух утонувших в озере Мертвый Донец детей

Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове двое школьников провалились под лед озера Мертвый Донец. Спасти 12-летнюю девочку и 10-летнего мальчика не удалось, хотя им отчаянно пытался помочь очевидец. О трагедии рассказали коллеги в «КП-Ростов-на-Дону»

Вечером 20 февраля, примерно в 18:15, на улице был +1 градус. Школьники решили рискнуть и покататься на льду озера, что привело к трагедии. Очевидцы с ужасом вспоминают, что дети даже не пытались барахтаться. Сторож заметил тонущих детей, но сам бы провалился под лед.

Чтобы спасти детей и себя не погубить, сторож позвал знакомого. Мужчина схватился за весло и пытался достать ребят. Лед бы не выдержал взрослого. Как вспоминает сам Михаил Гарбузов, который дежурил в роковой день, он «спасал детей как своих».

К сожалению, спасти детей не удалось. Мужчина сам было не провалился под лед, но ребятам помочь не получилось. Уже на следующий день всем школьникам сказали, что в Ростове и области просто нет безопасного льда. Но об этом сказали слишком поздно.