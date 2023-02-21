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НовостиОбщество21 февраля 2023 15:53

В Ингушетии задержали мужчину за убийство восьмилетней давности

Злоумышленника заключили под стражу
Инна МОРОЗОВА
Злоумышленник написал явку с повинной и передал правоохранителям автомат АК-47

Злоумышленник написал явку с повинной и передал правоохранителям автомат АК-47

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в убийстве.

Злоумышленник написал явку с повинной и передал правоохранителям автомат АК-47, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина признался, что ночью 10 января 2015 на улице Советская в Назрани он несколько раз выстрелил из автомата в местного жителя, который незаконно проник к нему домой.

От полученных ранений пострадавший скончался.

Злоумышленник и его оружие переданы в СУ СК РФ по Республике Ингушетия. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.