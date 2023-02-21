Участники СВО будут восстанавливать здоровье в санаториях Кавминвод

Будут внесены предложения, чтобы здравницы стали площадкой оздоровления для бойцов со всей России. ФОТО: gubernator.stavkray.ru

Ключевой темой Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию стала поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что для реабилитации военнослужащих и восстановления их здоровья важно использовать санатории Кавказских Минеральных Вод.

Губернатор подчеркнул, что будут внесены предложения, чтобы здравницы стали площадкой оздоровления для бойцов со всей России.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края проведет заседание по реализации поставленных президентом Владимиром Путиным задач. По результатам заседания определят рабочие планы.