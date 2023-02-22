На Ставрополье в аварии с пьяным водителем пострадал 4-летний ребенок

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В поселке Иноземцево на Ставрополье накануне, примерно в 21:00, на 367 километре трассы «Кавказ» водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Фордом Куга». По инерции отечественный автомобиль съехал в кювет.

— Ушиб головы получила 4-летняя пассажирка иномарки, ей назначено амбулаторное лечение. От более тяжких травм ребенка уберегло детское автокресло. Водители не пострадали, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем ВАЗа сидел 52-летний житель Пятигорска. От теста на алкоголь водитель отказался. Помимо этого, в правах мужчины нет категории «В», без которой управлять легковым автомобилем ему запрещено.

В отношении жителя Пятигорска составили административные протоколы за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, за отсутствие категории прав и страховки. Мужчине грозит арест от 10 до 15 суток и более 45 тысяч рублей штрафа.