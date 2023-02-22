За срыв сроков госконтракта ставропольскую организацию оштрафовали на 3,5 млн

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья между министерством строительства и архитектуры региона и ООО был заключен контракт более чем на 6 млн рублей. Организация должна была построить фельдшерско-акушерский пункт. Однако в установленный срок работы не были завершены.

— В связи с этим прокуратурой в отношении общества с ограниченной ответственностью и его директора были возбуждены дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ [За действия, повлекшие неисполнение обязательств – Прим.], – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд признал организацию и директора виновными в правонарушениях. Юридическому лицу назначили штраф в размере 3,5 млн рублей, а директору предстоит заплатить 170 тысяч рублей. Постановление суда пока что не вступило в законную силу.

На данный момент строительство пункта завершил другой подрядчик.