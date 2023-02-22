В Северной Осетии будут созданы благоприятные условия для кинопроизводства

Фото: alania.gov.ru

Северная Осетия стала 20-м регионом-участником проекта «Кино России», который более 5 лет реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Министерства культуры РФ.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в Москве подписали глава РСО – Алания Сергей Меняйло, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

– Развитие отрасли не только способствует появлению новых рабочих мест и повышению туристической привлекательности территории, но и создает особую культурную среду, формирует новую экосистему творческих людей, которые любят свой регион и готовы в него вкладываться, – отметила Светлана Чупшева.

Сергей Меняйло напомнил, что 20 апреля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Северной Осетии 100% акций творческо-производственного объединения «Северо-Кавказская студия кино-хроники». Ранее студия находилась в собственности Министерства культуры РФ и оказалась под угрозой банкротства в связи с многочисленными долгами.

– Подписанное сегодня соглашение позволит нам взаимодействовать с АСИ и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения в вопросах развития кино- и теле-производства в Северной Осетии. Базу для этих целей мы активно создаем – возрождаем знаменитую некогда Северо-Кавказскую студию кинохроники. Правительство РСО – Алания вывело предприятие из состояния банкротства, взяв на себя обязательства по выплате всех долгов. Работы по проектированию новых объектов планируем начать уже в наступившем году. Наша цель – создать творческую площадку с учетом всех современных тенденций кинопроизводства. Уверен, вместе с нашими новыми партнерами мы сможем воплотить эти идеи в реальность, – подчеркнул Сергей Меняйло.