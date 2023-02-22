Житель Ставрополья доверился мошеннику и потерял 8 млн рублей

Мошенник обманул жителя Ставрополья на 8 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском округе Ставропольского края к полицейским обратился 52-летний житель города Новопавловска. Гражданин рассказал сотрудникам о мошенники, который обманул его на 8 млн рублей. По словам потерпевшего, ему позвонил сотрудник банка, который сообщил о несанкционированных операциях с его картой.

— Для предотвращения противоправных действий убедил его оформить на свое имя кредит и вместе с имеющимися сбережениями перевести денежные средства на якобы безопасный счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданин доверился злоумышленнику и перечислил на неизвестный счет более 8 млн рублей. Когда деньги не вернулись на счет, мужчина понял, что его обманули. Теперь мошенника ищут сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Ставрополья просит граждан быть бдительными при разговоре с неизвестными. В случае, если на телефон поступает звонок и кто-то представляется сотрудником банка и сообщает о проблемах со счетом, следует прервать разговор. После стоит самостоятельно уточнить информацию в банке.