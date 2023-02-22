На Ставрополье выявили самые популярные профессии для мужчин

На Ставрополье определили самые «мужские» профессии Фото: Иван МАКЕЕВ

Самыми популярными профессиями для мужчин на Ставрополье стали работы водителем (9% всех резюме), менеджер по продажам (8%) и программист, разработчик (4%). Об этом сообщили в hh.ru.

Только за последний месяц резюме водителя выложили свыше тысячи мужчин – а это 13% от всех «мужских» резюме на Ставрополье. Соискатели ожидают от работы 40-80 тысяч рублей. Тем временем менеджеры по продажам на Ставрополье ожидают зарплату в 40-70 тысяч.

— Замыкает тройку лидеров самых востребованных мужчинами профессий – программист, разработчик. Отметим, что в этой профессии самая большая «вилка» в ожидаемой зарплате – средний диапазон ожидаемой зарплаты у ставропольских мужчин здесь 35,5-111 тысяч рублей, – сообщает hh.ru.

Также в «десятку лидеров» попали профессии: инженер-конструктор / инженер-проектировщик (3%), сервисный инженер/инженер-механик (3%), продавец-консультант/кассир (3%), кладовщик (3%), руководитель отдела продаж (2%), курьер (2%) и системный администратор (2%).