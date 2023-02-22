Кисловодск вошел в десятку популярных направлений для отдыха 8 Марта

Отдыхать с пользой и приятно проводить время на Кавминводах можно круглый год. Фото: travel.mts.ru

Отдыхать с пользой и приятно проводить время на Кавминводах можно круглый год. В начале весны, когда в целом в регионе наблюдается некоторое затишье, те, кому не терпится насладиться теплом и ранним цветением, устремляются в Кисловодск.

И в этом году, даже несмотря на то, что единственный выходной по случаю 8 Марта выпадает на середину недели, желающих здесь отметить праздник немало.

Как показал анализ спроса на российские отели в Международный женский день, проведенный МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com, Кисловодск попал в десятку самых популярных направлений для отдыха - наряду с горнолыжными курортами, а также Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом.

При этом город солнца и нарзана даже обошел по количеству бронирований Шерегеш, где сейчас продолжается высокий сезон.

Стоит отметить, что кроме возможности погреться в лучах весеннего солнца, полюбоваться первоцветами в парках и попить уникальной целебной воды, на КМВ более низкие цены и широкий выбор номерного фонда. Средний чек бронирования номера на 8 Марта в Кисловодске - около 4000 рублей. Немаловажно и то, что все туристические локации здесь обеспечены устойчивым сигналом связи.

Кстати, анализ также показал, что россияне, решившие отметить в этом году 8 Марта вдали от дома, бронируют отели в среднем на три дня.