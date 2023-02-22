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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:49

За 2022 год Ставрополье экспортировало продукцию на 1,6 млрд долларов

Это на 100 млн больше, чем в 2021 году
Данил ЮРКОВ
Ставрополье увеличило экспорт продукции на 100 млн долларов

Ставрополье увеличило экспорт продукции на 100 млн долларов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ставрополье в 2022 году экспортировало продукцию на 1,6 млрд долларов, что на 100 млн больше показателя 2021 года. Как сообщает министр экономического развития региона Денис Полюбин, промышленный экспорт принес 1 млрд, а продукция агропромышленного комплекса – 600 млн.

— Наибольший прирост в 2022 году показали Минераловодский городской округ – 30 экспортеров, это на 4 экспортера больше, чем в 2021, город Лермонтов – 10 экспортеров, прирост –2 компании и город Невинномысск – 37 экспортеров, на 2 компании больше, чем годом ранее, – пишет Денис Полюбин в социальных сетях.

После послания президента России Владимира Путина началась подготовка к расширению внешнеэкономических связей. Больше всего Ставрополье экспортирует продукцию химической промышленности, зерновую продукцию и продукцию пищевой перерабатывающей промышленности.