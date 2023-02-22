Состоялось первое заседание комитета по инновациям Ассоциации российских банков

В недавно состоявшемся первом заседании АРБ приняли участие директора по инновациям таких ведущих финансовых организаций, как АО «Национальная система платежных карт», Банк ВТБ, Росбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, УБРиР, а также представители наиболее значимых предприятий финтех-сферы: Сколково, Ассоциация электронных денег, «Финтех Хаб», Ассоциация Финтех Старт.

Среди основных вопросов были такие, как использование цифрового рубля, новые возможности в сфере платежей, импортозамещение в соответствии с анализом развития мировых финансовых рынков, экспертиза инициатив ЦБ РФ и взаимодействие с регулятором, запуск стартап-акселератора. Последний предназначен для сотрудничества всех членов АРБ в формате «единого окна».

- Идея комитета возникла в конце прошлого года как возможность создания новых условий для цифровизации банков в России, а также обмена опытом в сфере разработки и внедрения инноваций в финансовом секторе. В частности это касается региональных банков, у которых нет достаточного ресурса и опыта внедрения финтех-инноваций. Это возможно решить засчет единой программы акселератора стартапов и образовательных курсов для сотрудников банков – прокомментировал событие и его повестку Дмитрий Гришин.

Количество участников комитета будет расти, к активному диалогу приглашаются также СМИ и представители профильных вузов. Дефицит квалифицированных кадров и их подготовка станут одним из ключевых вопросов в условиях активной цифровизации банковских услуг для населения. В приоритете – организация интенсивных курсов повышения квалификации менеджеров среднего звена и финансовых аналитиков. Следующим этапом станет создание межкорпоративного нетворкинга.

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