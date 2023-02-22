За попытку сбыть 1,9 килограмма наркотиков на Ставрополье осудят восемь человек

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье под суд пойдут восемь участников наркокартеля за попытку сбыть 1,9 килограмма синтетических наркотиков. С декабря 2019 по май 2022 года злоумышленники сбывали вещества через «закладки» на территории региона. Оплата приходила на счета наркоторговцев через разные платежные системы.

— Следствием установлено, что обвиняемые в составе преступного сообщества действовали по распределенным ролям: одни занимались оптовыми закладками, другие – розничными, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Вещества наркоторговцам доставлял неизвестный. Семерых злоумышленников задержали на Ставрополье, а одного правоохранители нашли в Брянской области. Кроме 1,9 килограмма наркотиков сотрудники изъяли электронные весы, упаковочные материалы, изоленту, мобильные телефоны, банковские карты.

— После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело против организатора преступного сообщества продолжается. Его личность пытаются установить сотрудники правоохранительных органов.