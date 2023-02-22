Ректор ВУЗа из Ессентуков скрыл от налоговой 11,9 млн рублей учреждения

На Ставрополье ректора подозревают в сокрытии денежных средств Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Ессентуки на Ставрополье ректор одного из ВУЗов города подозревается в сокрытии 11,9 млн рублей учреждения от налоговой. По данным следствия, с июня 2020 года по февраль 2023 года подозреваемый умышленно прятал деньги от взыскания недоимке по налогам.

— При этом имеющимися наличными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, направив их на иные нужды учреждения, относящиеся к платежам более поздней очереди, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Об этом узнали, в отношении ректора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

На данный момент собираются доказательства вины подозреваемого. После уголовное дело направят в суд, где решат дальнейшую судьбу ректора.