В Ставрополе увековечили память погибшего на спецоперации студента СтГАУ

Дмитрию Самохину было 22 года. Фото: stgau.ru

В Ставропольском аграрном университете установили мемориальную доску в память о студенте Дмитрии Самохине, погибшем в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Дмитрий заочно учился на электроэнергетическом факультете СтГАУ. В 2022 году в составе контрактной армии России он пошел защищать население Донбасса.

- В сложной боевой ситуации принял единственно верное решение, проявив самоотверженность и героизм. Ему было 22 года. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Самохин награжден орденом Мужества (посмертно), - сказано в сообщении СтГАУ.

На церемонии открытия была семья Самохина, мэр Невинномысска, Герой России Михаил Миненков, командир 2-го десантно-штурмового батальона 247-го гвардейского особого кавказского казачьего десантно-штурмового полка, Герой России Дмитрий Лисицкий и врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.

- Это поистине историческое событие для университета - память о молодом человеке, который проявил мужество и героизм, и отдал жизнь за нашу Родину, за нашу страну и каждого из нас, навечно сохранится в стенах нашего вуза и будет передаваться другим поколениям, - отметил Ситников.