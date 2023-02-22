Россияне сохранили траты на подготовку к февральским выходным на уровне прошлого года

В преддверии февральских праздничных выходных россияне потратили на организацию путешествий столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сервиса Продажи.РФ (Первый ОФД, входит в группу ВТБ). При этом туристы снизили расходы на авиабилеты и в 1,5 раза увеличили траты на поезда.

Всего за неделю перед четырехдневными выходными пользователи сервисов, обслуживаемых Первым ОФД, направили на организацию поездок почти 10,5 млрд рублей – это сопоставимо с уровнем аналогичного периода 2022 года.

Наибольший объем трат пришелся на авиабилеты: на их покупку россияне, согласно данным «Продажи.рф», направили почти 7 млрд рублей, то есть на 11% меньше, чем год назад. На втором месте по расходам – билеты на поезда, которые обошлись туристам в 2,1 млрд рублей. Это на 58% превышает показатель прошлого года.

Еще почти 1 млрд рублей россияне потратили на бронирование гостиниц на праздники, рост составил 22%. При этом на покупку туров они направили на 22% меньше, чем год назад – почти 280 млн рублей. Кроме того, 137 млн рублей было потрачено на междугородные поездки прочими видами транспорта, что сопоставимо с уровнем прошлого года.

«Традиционно в длинные февральские выходные россияне отправляются в путешествия. Уже третий год наибольшим спросом пользуются поездки по России, прежде всего по историческому центру страны и на горнолыжные курорты, а также в южные регионы. Интерес к поездкам не снижается: в этом году на организацию февральских путешествий россияне потратили на площадках наших клиентов свыше 10 млрд рублей, что аналогично уровню прошлого года», – комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.