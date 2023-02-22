На Ставрополье ранее судимый 21-летний парень попадет под суд за грабеж

Жителя Ставрополья осудят за грабеж Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Шпаковском округе Ставропольского края в суд направили уголовное дело против ранее судимого 21-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже. По данным следствия, молодой человек находился в гостях у знакомой. Во время разговора между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт.

— В ходе диалога между ними возник конфликт, в результате которого он выхватил у нее из рук мобильный телефон и скрылся. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Парня поймали сотрудники полиции, против него возбудили уголовное дело по части статьи 161 УК РФ (грабеж). В настоящее время собрано достаточно доказательств вины гражданина. Материалы дела направили в суд на рассмотрение, после там решится судьба обвиняемого.