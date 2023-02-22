На Юге России и Северном Кавказе растет спрос на IT-ипотеку

Cо второго полугодия значительно выросло число заявок от молодёжи в диапазоне 20-25 лет. Фото: sberbank.ru

На Юге России и Северном Кавказе отмечается рост спроса на льготные ипотечные кредиты по программе «IT-ипотека». Больше всего ей интересуются в Краснодаре, Сочи и в Ростове-на-Дону.

По словам Ларисы Безделевой, заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка, рост спроса отмечается ежемесячно с самого начала действия программы. Причем IT-ипотекой интересуются как жители южных регионов страны, так и специалисты, которые планируют переехать из более холодных регионов России.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ

Если в первые месяцы работы программы IT-ипотеку оформляли мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, то со второго полугодия значительно выросло число заявок от молодёжи в диапазоне 20-25 лет, и всё чаще это женщины. Особенно это характерно для Краснодара и Сочи. Среди объектов недвижимости в приоритете просторные квартиры в городах-миллионниках и курортных зонах. Строительство дома – редкий формат для южной IT-ипотеки, - пояснила Лариса Безделева.

Купить дом, таунхаус от застройщика или построить частный дом в ипотеку по льготной ставке могут специалисты аккредитованных Минцифры РФ IT-компаний. Стоит отметить, что получить ипотеку могут не только разработчики, но и другие сотрудники компании. Заявки на IT-ипотеку принимаются до конца 2024 года. Воспользоваться льготным ипотечным кредитом можно только один раз.

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