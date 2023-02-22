На Ставрополье 19-летняя водитель попалась за рулем пьяной

На Ставрополье поймали пьяную 19-летнюю водителя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Труновском округе Ставропольского края автоинспекторы остановили 19-летнюю жительницу краевой столицы, которая управляла отечественным автомобилем. Она была сонной и от нее исходил запах алкоголя. Сотрудники поняли, что девушка выпивала, и предложили ей пройти тест.

— Гражданке было предложено пройти процедуру освидетельствования, которая показала наличие 0,163 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. По данному факту собран материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Едва получив права, девушка потеряет их на срок от 1,5 до 2 лет. Также ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, однако степень наказания будет решать суд.

Пьяное вождение приводит не только к лишению прав, но и к серьезным авариям. Так, на Ставрополье пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок. По факту происшествия проводится проверка.