В Пятигорске 25-летнего парня поймали на попытке сбыть синтетические наркотики

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в городе Пятигорске, сотрудники полиции получили информацию, что 25-летний местный житель может быть причастен к сбыту наркотиков. Правоохранители нашли гражданина и доставили в отделение, где в присутствии понятых начали досмотр.

— В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него обнаружили два полимерных свертка с порошкообразным веществом белого цвета, а также шесть свертков с аналогичным содержимым полицейские изъяли из тайников, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик, а именно метилэфедрон. Всего правоохранители нашли восемь граммов вещества. Злоумышленник пояснил, что купил наркотики в интернете, чтобы сбыть их в городе-курорте путем «закладок».

Однако сделать это у парня не получилось. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).