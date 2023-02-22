Быстрый интернет и качественное обслуживание: новый руководитель МегаФона в Дагестане обозначил направления развития

Магомед Насруллаев. Фото: megafon.ru

Региональное отделение оператора в республике возглавил Магомед Насруллаев, ранее он отвечал за развитие корпоративного бизнеса МегаФона в регионе. Главным вектором работы Магомед называет расширение сети LTE в крупных городах, а также небольших удаленных селах.

В новой должности задача руководителя — продолжить развитие инфраструктуры мобильной связи, усилить представленность бренда в рознице, повысить качество обслуживания клиентов в салонах, реализовать цифровые проекты в корпоративном сегменте.

«Мы отдаем приоритет нашим внутренним кандидатам на ответственные позиции в компании, потому что уверены в их профессионализме. Магомед обладает глубокой экспертизой в телекоммуникациях. При его участии в Дагестане был реализован ряд крупных цифровых проектов, среди них "Умное освещение" на улицах Буйнакска, а также сервис "Цифровой туризм" для правительства республики. Большой опыт работы в МегаФоне позволяет ему решать самые смелые задачи, которые сегодня стоят перед региональным отделением», — комментирует Андрей Левыкин, директор по региональному развитию МегаФона на Юге и Кавказе.

В минувшем году инженеры компании построили и модернизировали в Дагестане свыше 120 базовых станций LTE, в результате скорость передачи данных выросла почти на четверть. В фокусе особого внимания города и туристические локации. Так, МегаФон стал первым оператором, обеспечившим покрытие 4G на территории популярных мест отдыха — Сулакского каньона и заповедника Сарыкум.

По итогам независимого исследования компании Ookla МегаФон лидирует в Махачкале по медианной скорости загрузки информации из сети. В 4 квартале 2022 года этот показатель у оператора превысил 23 Мбит/с.

«Одним из приопритетных направлений развития МегаФона в республике останется расширение сети LTE. Прежде всего оно коснется крупных населенных пунктов — Махачкалы, Каспийска, Дербента и Хасавюрта, именно в городах самая большая плотность населения и наиболее высокая востребованность мобильной связи. Также в 2023 году появятся и новые локации на карте LTE-покрытия — это относительно небольшие горные села региона. Мы прекрасно понимаем, что для местных жителей мобильный телефон — это зачастую единственная возможность для связи с близкими и выхода в интернет», — комментирует Магомед Насруллаев, директор МегаФона в Дагестане.

Магомед Насруллаев в 1999 году окончил Дагестанский государственный технический университет. С 2004 года работает в телеком-отрасли: последовательно повышая уровень компетенции от специалиста по рекламе и маркетингу до регионального директора. С 2015 по 2023 год Магомед успешно руководил корпоративным бизнесом МегаФона в регионе. Женат, воспитывает сына и дочь.

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