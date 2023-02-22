На Ставрополье 66-летний водитель спровоцировал тройное ДТП и погиб

Тройная авария в Новопавловске стала смертельной. Фото: УГИБДД по СК

В городе Новопавловске Кировского округа Ставропольского края произошло тройное ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв.

По информации УГИБДД по СК, днем на неравнозначном перекрестке улиц Красная и Светлая со второстепенной дороги выезжал «Рено Логан». Находившийся за рулем 66-летний мужчина не предоставил преимущество в движении и врезался в двигавшийся с противоположной стороны ВАЗ-2110. По инерции иномарка продолжила движение и врезалась в припаркованный BMW Х6.

- От полученных травм на месте скончался водитель «Рено». Злостным нарушителем правил дорожного движения он не являлся. Будет произведен забор крови на установление состояние опьянения, - уточнили в краевом Управлении ГИБДД.

Больше в аварии никто не пострадал - водитель «десятки» обошелся без травм, а BMW был пустой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 19-летняя ставропольчанка получила права и сразу же их лишилась за езду в пьяном виде.