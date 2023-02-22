Туристы и жители Кисловодска сдали кровь для бойцов СВО

Донорами стали около сотни туристов. ФОТО: kislovodsk-kurort.org

В городе-курорте Кисловодске Ставропольского края местные жители и отдыхающие сдали кровь для участников специальной военной операции.

Мобильный комплекс для доноров расположился в одном из самых популярных мест курорта - около Колоннады.

Донорами стали около сотни туристов, сообщает пресс-служба мэрии. Всего было собрано более 500 литров крови.

Часть собранного банка крови предназначена для лечения участников СВО. Отмечается, что это уже вторая подобная акция в Кисловодске за неделю.

Ранее сообщалось, что дополнительные меры поддержки участников спецоперации разработали на Ставрополье.