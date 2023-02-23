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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:02

Центральные улицы Пятигорска закроют для проезда 26 февраля

Ограничения введут из-за масленичных мероприятий
Алина МАКСИМОВА
Три улицы города закроют для проезда.

Три улицы города закроют для проезда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пятигорске с 9:00 26 февраля и до окончания масленичных гуляний перекроют движение в центральной части курортного города. По данным горадминистрации, автомобилисты не смогут проехать по трем улицам.

Так, проезд будет закрыт на участке улицы Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского. Проехать нельзя будет и по Коста Хетагурова от пересечения с проспектом Калинина до Дзержинского. Также будет перекрыта улица Крайнего — на участке от улицы Мира до Коста Хетагурова.

Водителей просят заранее продумывать маршрут с учетом ограничений.