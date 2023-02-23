В круглосуточном режиме продолжат работать на праздники коммунальщики Ставрополя

Коммунальщики работают в усиленном режиме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Коммунальные службы Ставрополя продолжат работать в круглосуточном режиме в период длинных выходных.

По данным горадминистрации, дежурными сменами ведется постоянный мониторинг городских автомагистралей.

Отмечается, что из-за ожидаемого похолодания дежурные смены будут усилены, чтобы контролировать ситуацию на дорогах города. В режиме готовности находится и весь парк снегоуборочной техники.

Глава Ставрополя Ульянченко сообщил, что к 9 утра 23 февраля основные дороги, тротуары и остановки почищены и обработаны противогололедными материалами.