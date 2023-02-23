В Ставрополе в марте подорожает проезд на маршруте № 21м

Проезд в краевой столице станет дороже. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе подорожает проезд на маршруте № 21м. О повышении стоимости проезда жителей краевой столице уведомил перевозчик. Соответствующие объявления появились в салонах городских маршруток № 21м.

Отмечается, что с 25 марта 2023 года стоимость проезда на этом маршруте составит 32 рубля.

Маршрутка № 21м курсирует от садового товарищества «Мечта» до улицы Чехова.

Ранее сообщалось о повышении стоимости проезда еще на нескольких городских маршрутах: № 42м, № 88 и № 27м.