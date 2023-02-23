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НовостиОбщество23 февраля 2023 8:22

Более 20 нетрезвых водителей остановили на дорогах Ставрополья за сутки

В крае на праздники проходят рейды по профилактике нетрезвого вождения
Алина МАКСИМОВА
Рейды проходят по всему краю.

Рейды проходят по всему краю.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Ставрополье в период длинных выходных с 22 по 25 февраля проходят рейды по профилактике нетрезвого вождения.

Так, по данным Госавтоинспекции Ставрополья, за минувшие сутки 22 февраля в крае от управления отстранен 21 водитель с признаками алкогольного опьянения. Четверо из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Также за прошедшие 24 часа на дорогах Ставропольского края произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.