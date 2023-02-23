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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 9:50

На краже куртки в Пятигорске попался ранее судимый житель соседнего региона

Вычислить злоумышленника смогли по записям с камер видеонаблюдения
Алина МАКСИМОВА
За кражу товараа ответит ранее судимый мужчина.

За кражу товараа ответит ранее судимый мужчина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый житель соседнего региона ответит за кражу куртки в Пятигорске. О пропаже товара в полицию сообщил сотрудник торговой точки.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, и быстро вычисли злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, приехавший в курортный горд из соседнего региона. Мужчина пришел в магазин, выбрал товар и зашел в примерочную. Там он надел куртку и ушел из магазина.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. По его словам, обновку он успел продать, а деньги потратить.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Кража».