Карантин по птичьему гриппу ввели в Апанасенковском районе Ставрополья

Домашнюю птицу исследуют на наличие вируса. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На Ставрополье в Апанасенковском районе введен карантин по птичьему гриппу. Вирус гриппа птиц подтвердили лабораторные исследованя.

По данным районных властей, очаг заражения выявлен в шести километрах от Дивного.

- Угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 км от обнаруженного очага. На этой территории введён карантин, - сообщил глава района Денис Климов.

Отмечается, что ветврачи выборочно в нескольких сельских дворах проведут отбор проб крови у домашней птицы. Образцы отправят в лабораторию для исследований на птичий грипп.

- Попрошу с пониманием отнестись к ситуации, профилактические мероприятия проводятся с целью мониторинга ситуации, - обратился к местным жителям Климов.