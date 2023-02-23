Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 февраля 2023 11:18

Карантин по птичьему гриппу ввели в Апанасенковском районе Ставрополья

Наличие вируса подтвердили лабораторные исследования
Алина МАКСИМОВА
Домашнюю птицу исследуют на наличие вируса.

Домашнюю птицу исследуют на наличие вируса.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На Ставрополье в Апанасенковском районе введен карантин по птичьему гриппу. Вирус гриппа птиц подтвердили лабораторные исследованя.

По данным районных властей, очаг заражения выявлен в шести километрах от Дивного.

- Угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 км от обнаруженного очага. На этой территории введён карантин, - сообщил глава района Денис Климов.

Отмечается, что ветврачи выборочно в нескольких сельских дворах проведут отбор проб крови у домашней птицы. Образцы отправят в лабораторию для исследований на птичий грипп.

- Попрошу с пониманием отнестись к ситуации, профилактические мероприятия проводятся с целью мониторинга ситуации, - обратился к местным жителям Климов.